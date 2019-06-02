Алтайские эсеры подарили праздник детям

СЕГОДНЯ 11:38 2019-06-02T11:38:19+03:00

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Парк «Арлекино» в Барнауле стал площадкой, которая в День защиты детей окрасилась в партийные цвета справедливороссов. Но политике здесь было сегодня не место. Хозяевами и главным действующими лицами выступили ребятишки: от грудных младенцев до подростков.

Чтобы эта огромная масса веселящейся и восторженной ребятни не стала неуправляемым цунами, все праздничное действо как это водится, происходило под чутким руководством мультяшных героев из "Собачьего патруля". Веселые игры и конкурсы в компании с хвостатыми неизбежно заканчивались раздачей сладких подарков.

А музыкальные паузы заполняли исключительно профессиональные, несмотря на юный возраст, выступления артистов из таких популярных не только в крае, но и далеко за его пределами творческих коллективов, как Театр Танца имени Розы Фибер и Театр песни "Фа-Соль".

Не остались обделенными в этот Детский день и мамы с папами: им тоже устроили танцевальные конкурсы, в которых проигравших, правда, не было. А победители, то есть все участники, получили в качестве приза подарочные карты "Арлекино" на бесплатное посещение аттракционов парка.

Ну и совсем уж неописуемый восторг испытали девчонки и мальчишки, когда под занавес торжества на арену вышел Единорог – символ волшебства. Кто успел к нему прильнуть (а желающих было просто не сосчитать!) смогли загадать желание, которое неизменно сбудется!

ИСТОЧНИК KP.RU