В Барнауле мужчина взял кредит на чужое имя

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-02T10:22:08+03:00

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В Барнауле полицейские задержали мужчину 1966 года рождения, который оформил кредит в микрофинансовой организации на чужое имя.

По предварительной информации, подозреваемый предоставил заведомо ложные документы и сведения и оформил кредит на приобретение телевизора. Технику он впоследствии продал неизвестным, тем самым причинив микрофинансовой компании ущерб на общую сумму более 50 тыс. рублей.

Сотрудники отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину.

Против него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений).

ИСТОЧНИК KP.RU