На выплаты из материнского капитала на Алтае направили 110 млн рублей

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-02T08:31:10+03:00

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В Алтайском крае на выплаты семьям из средств материнского капитала направили 110 млн рублей. По данным на конец мая, в отделение Пенсионного фонда поступило 1107 заявлений от семей, желающих получать ежемесячную денежную выплату.

Как сообщает сайт регионального правительства, право на такую выплату есть у семей, где второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а сумма дохода на каждого члена семьи не превышает полтора прожиточных минимума. В Алтайском крае это 14 859 рублей в месяц.

- Подать заявление о назначении выплаты можно в течение шести месяцев с рождения ребенка. Средства будут выплачены за все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления после исполнения ребенку шести месяцев выплата назначается со дня обращения за ней. Заявление на выплату можно подать в любой клиентской службе ПФР, через МФЦ, личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее назначение, - рассказала начальник отдела соцвыплат краевого ПФР Яна Позднякова.

Размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала с 2019 года - 9811 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU