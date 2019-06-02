Около трех килограммов конопли изъяли у жителя Славгорода

СЕГОДНЯ 06:42 2019-06-02T06:42:07+03:00

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Алтайские полицейские изъяли у жителя Славгорода около трех килограммов наркотиков. Сотрудниками полиции по контролю за оборотом наркотиков предварительно было установлено, что 42-летний житель Славгорода хранит в своем доме наркотики.

Как сообщает краевой полицейский главк, при проверке на чердаке дома они обнаружили растения по своим внешним свойствам схожие с коноплей. Все растения были изъяты и направлены на исследование. Эксперты установили, что это наркосодержащие растения конопли. Мужчина рассказал, что дикорастущую коноплю он собрал осенью 2018 года на территории заброшенного здания исключительно для собственного потребления.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

Напомним, конопля и производные из нее - это самый распространенный наркотик на территории нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU