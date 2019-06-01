На Алтае полицейские помогли двум мужчинам выбраться из горящего автомобиля

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-01T16:25:45+03:00

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Двое мужчин остались живы после серьезного ДТП, благодаря тому, что к ним вовремя подоспели на помощь полицейские, которые вытащили их из горящего автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай, 29 мая полицейские Валерий Яхьев и Артем Бочкарев увидели, как ехавший за ними автомобиль Toyota Premio стало бросать из стороны в сторону. После этого иномарка съехала в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

Полицейские сразу остановили служебный автомобиль и бросились к горящей машине. К ним на помощь пришли еще двое полицейских, которые также проезжали мимо, Денис Курносов и Иван Соклаков.

Подбежав к автомобилю, полицейские увидели, что водитель и пассажир иномарки не могут самостоятельно выбраться, так как оказались зажатыми между сиденьями.

Двери машины были заблокированы и полицейские помогали выбраться мужчинам через разбитые окна, после чего с ними работали сотрудники «скорой помощи».

Известно, что автомобиль не удалось потушить, он полностью выгорел.

ИСТОЧНИК KP.RU