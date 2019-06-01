Четыре человека в Алтайском крае заразились энцефалитом

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-01T12:52:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание клещей обратились 5197 человек. Этот показатель ниже среднего за последние годы на 10%.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из общего числа обратившихся с жалобами на присасывание клещей — 1783 ребенка до 14 лет. Только в Барнауле зарегистрировано 1,5 тысячи человек, пострадавших от клещей, в том числе 370 детей.

На текущий момент у четырех жителей Алтайского края подтвержден диагноз — клещевой энцефалит. В том числе этот диагноз поставили двум детям в возрасте до 14 лет. Все заболевшие не были привиты и не обращались в медицинское учреждение сразу после присасывания клещей. В связи с этим они не получили своевременную инъекцию иммуноглобулина.

Клещей, которых снимают с людей в Алтайском крае отправляют на исследование в специальную лабораторию. Исследования показали, что в этом году энцефалитом были заражены 3,2% клещей, снятых с пациентов. В 11,5% случаев был определен иксодовый клещевой боррелиоз.

ИСТОЧНИК KP.RU