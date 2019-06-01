Жительница Барнаула потеряла 23 тысячи рублей вместо продажи роликовых коньков

СЕГОДНЯ 08:38 2019-06-01T08:38:06+03:00

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Жительница Барнаула после общения с мошенниками лишилась 23 тысяч рублей. Это произошло после того, как она разместила объявление о продаже роликовых коньков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, женщине позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хотел бы купить роликовые коньки. Потенциальный покупатель предложил перевести деньги безналичным способом, но прежде запросил у женщины не только номер ее банковской карты, но и пароли, которые ей пришли по СМС.

Вскоре жительница Барнаула обнаружила, что с ее банковской карты пропали 23 тысячи рублей. Поняв, что ее обманули, она обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гостям и жителям краевой столицы с просьбой быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU