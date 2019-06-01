СЕГОДНЯ 07:11 2019-06-01T07:11:03+03:00

В Бийске эвакуировали покупателей и персонал двух торговых центров Фото: газеты «Бийский рабочий»

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В Бийске появились новые сообщения о минировании крупных торговых центров. Накануне, 31 мая, в наукограде эвакуировали покупателей и персонал ТЦ «Воскресенье» и «Созвездие».

Как пишет «Бийский рабочий», в дежурную часть опорного пункта «Приобский» позвонил неизвестный мужчина, который и сообщил о минировании торговых центров.

Уже очевидцы рассказали о том, что на указанные адреса оперативно приехали представители полиции и сотрудники спецслужб. Первым делом они провели эвакуацию людей, которые находились в торговых центрах. Каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

— Поражают мамы с маленькими детьми, которые не только не торопились спускаться по лестницам, но и на улице встали сразу под стенами торгового центра. И таких было много, — написала одна из свидетельниц произошедшего.

В текущем году в Алтайском крае и в частности в Бийске участились анонимные сообщения о ложных минированиях различных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU