В Бийске эвакуировали покупателей и персонал двух торговых центров
В Бийске появились новые сообщения о минировании крупных торговых центров. Накануне, 31 мая, в наукограде эвакуировали покупателей и персонал ТЦ «Воскресенье» и «Созвездие».
Как пишет «Бийский рабочий», в дежурную часть опорного пункта «Приобский» позвонил неизвестный мужчина, который и сообщил о минировании торговых центров.
Уже очевидцы рассказали о том, что на указанные адреса оперативно приехали представители полиции и сотрудники спецслужб. Первым делом они провели эвакуацию людей, которые находились в торговых центрах. Каких-либо опасных предметов обнаружено не было.
— Поражают мамы с маленькими детьми, которые не только не торопились спускаться по лестницам, но и на улице встали сразу под стенами торгового центра. И таких было много, — написала одна из свидетельниц произошедшего.
В текущем году в Алтайском крае и в частности в Бийске участились анонимные сообщения о ложных минированиях различных учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU