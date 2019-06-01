Старый деревянный дом горел в центре Барнаула

СЕГОДНЯ 05:44 2019-06-01T05:44:16+03:00

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Деревянный дом старой постройки загорелся в Барнауле вечером, 31 мая. ЧП произошло на улице Никитина.

Как пишут очевидцы в сообществе «Barnaul 22», возгорание произошло после восьми часов вечера. На место происшествия выезжали пожарные.

Официальных данных о причинах пожара и возможных пострадавших пока не поступало, но об этом пишут в комментариях к сообщению о пожаре в указанном паблике.

— Взорвался китайский газовый баллон у соседей. Слава богу, никто не пострадал, — написала Яна Шарипова.

По данным главного управления МЧС России по Алтайскому краю за минувшие сутки произошло 58 пожаров, из них 16 имели техногенный характер. В частности пожарные тушили многоквартирный жилой дом в Бийске, частный жилой дом и надворные постройки в Тальменском районе, жилой дом в Зональном районе, неэксплуатируемое здание в Новоалтайске.

ИСТОЧНИК KP.RU