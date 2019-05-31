Пассажирка отечественного авто пострадала при столкновении с иномаркой
Дорожно-транспортное происшествие случилось 31 мая в Барнауле на пересечении улиц Шумакова и Балтийской.
Как сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", произошло столкновение двух легковых автомобилей - отечественного и иномарки.
- В результате аварии пострадала женщина - пассажир автомобиля ВАЗ-2114. С места происшествия ее увезли в больницу, - написали свидетели.
Судя по фото, столкновение произошло прямо на переходе. При этом никто из пешеходов не пострадал. Видно, что иномарка получила повреждения капота, а ВАЗ - правой задней двери.
Причины аварии не известны. Но в комментариях отметили, что на этом "дурацком" перекрёстке машины бьются постоянно.
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ИСТОЧНИК KP.RU