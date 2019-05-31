2019-05-31T13:46:14+03:00
Общество

Барнаул встал в восьмибалльных пробках

Дарья САВЕНКО
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Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»Скриншот сервиса «Яндекс.Пробки»
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Вечером в пятницу, 31 мая, столицу Алтайского края сковали восьмибалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», серьезный затор образовался на проспекте Строителей от площади Октября до Павловского тракта. Соответственно, пробки в сторону ТРЦ «Galaxy» наблюдаются на улице Челюскинцев и на переулке Ядринцева.

В пробке стоят автомобилисты на участке улицы Гоголя между проспектами Красноармейский и Ленина. Затруднено движение вверх по проспекту Красноармейскому, на участке улицы Партизанской от переулка Ядринцева до проспекта Красноармейского.

ДТП произошли около Нового рынка и на пресечении шоссе Ленточный бор с улицей Кутузова. Это существенно осложняет и без того непростую дорожную обстановку в пятничный вечер. Также авария случилась и на пересечении улиц Шумакова и Балтийская, поэтому там также затруднено движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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