Водитель легковушки «намотался» на столб

СЕГОДНЯ 13:16 2019-05-31T13:16:13+03:00

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Жуткая авария произошла в Бийске, в переулке Шубенком: отечественная легковушка буквально «намоталась» на столб.

Как сообщается в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска», участниками дорожно-транспортного происшествия стали два представителя отечественного автопрома: ВАЗ-2111 и ВАЗ-2109. По информации комиссариата, за рулем «девятки» находится пожилой мужчина, который двигался со стороны кладбища. По предварительным данным, он не уступил дорогу второму ВАЗу, ехавшему по главной дороге. В результате произошло столкновение.

ВАЗ-2111 отбросило в столб, который сломался пополам, но не упал. Автомобиль же буквально «обмотал» его. Прибывшие на место аварии медики увезли водителя пострадавшей машины в больницу. Его состояние не известно.

Что касается второго автомобиля, то «девятка» практически не пострадала.

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ИСТОЧНИК KP.RU