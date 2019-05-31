2019-05-31T13:16:13+03:00
Происшествия

Водитель легковушки «намотался» на столб

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Фото со страницы: vk.com/avarcomdtpФото со страницы: vk.com/avarcomdtpФото: скриншот сайта
Изменить размер текста:

Жуткая авария произошла в Бийске, в переулке Шубенком: отечественная легковушка буквально «намоталась» на столб.

Как сообщается в группе Аварком Бийск «Все ДТП Бийска», участниками дорожно-транспортного происшествия стали два представителя отечественного автопрома: ВАЗ-2111 и ВАЗ-2109. По информации комиссариата, за рулем «девятки» находится пожилой мужчина, который двигался со стороны кладбища. По предварительным данным, он не уступил дорогу второму ВАЗу, ехавшему по главной дороге. В результате произошло столкновение.

ВАЗ-2111 отбросило в столб, который сломался пополам, но не упал. Автомобиль же буквально «обмотал» его. Прибывшие на место аварии медики увезли водителя пострадавшей машины в больницу. Его состояние не известно.

Что касается второго автомобиля, то «девятка» практически не пострадала.

Читайте также:

В Алтайском крае сбили лосенка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайская многодетная семья отобедала в Кремле и получила орден от Путина
20-летнего парня обвиняют в убийстве, надругательстве над трупом, краже и других преступлениях
Барнаул встал в восьмибалльных пробках
Где справедливость?! Бийчане защищают детскую площадку от сноса под АЗС
В Барнауле обезопасят свыше 20 пешеходных переходов
На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов
Медали к юбилею вывода войск из Афганистана вручат в Барнауле
Барнаульский водоканал заменяет оборудование на сетях
Суд первой инстанции не увидел ценности в барнаульской усадьбе купца Михайлова
Каждый второй клещ на Алтае заражен опасным вирусом
Музей Золотухина представили на Международном фестивале «Интермузей-2019»
Погода на 1 июня 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
Алтайская радиоветлаборатория проводит микробиологические исследования продуктов питания
Лже-специалисты МФЦ и пенсионного фонда обманывают людей
В Алтайском крае проходят ЕГЭ по истории и химии
Заготовка пантов началась на Алтае
В Барнауле расселяют жильцов 10 аварийных домов
В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы
Торговые центры Барнаул 1 июня устроят праздники для ребятни
1,5 млрд рублей направят на повышение оплаты труда алтайских бюджетников
В Алтайском крае сбили лосенка
После проверки Минстрой высказал претензии мэрии Бийска
В центре Камня-на-Оби взошла конопля
Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов
В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре
Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей
Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле
Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края