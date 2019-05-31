2019-05-31T12:42:16+03:00
Общество

Где справедливость?! Бийчане защищают детскую площадку от сноса под АЗС

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Жители Бийска бьют тревогу: на месте детской площадки собираются строить автозаправку. С этой бедой они обратились к депутату Государственной Думы, лидеру алтайских эсеров Александру Терентьеву. Парламентарий незамедлительно взял дело под депутатский контроль, направив запросы главе города и прокурору Бийска.

Предыстория событий такова, что 28 декабря 2018 года бийская городская администрация преподнесла новогодний "подарок" жителям микрорайона, расположенного в границах улицы 2-я Зеленая. Именно в этот день чиновники заключили договор аренды земельного участка для "размещения производственных и административных зданий и пр." на месте детской площадки. А 30 апреля 2019 года и вовсе было вынесено постановление о проведении публичных слушаний для размещения на этом участке автозаправочной и газонакопительной станции.

В обращении от 23 мая 2019 года к депутату Госдумы Александру Терентьеву жители микрорайона утверждают, что действия администрации города Бийска аморальны и незаконны и приводят ряд оснований. Во-первых, на участке расположена детская площадка, которую собираются снести. Во-вторых, участок расположен в двух территориальных зонах, что, по их мнению, недопустимо. Кроме того, пишут заявители, из представленных документов неясно, какой именно объект будет расположен на участке и какой объем топлива будет на нем храниться. И, наконец, делают они вывод, строительство автозаправочной и газонакопительной станции, какой бы объем топлива там не хранился, невозможно, так как будут нарушены нормы действующих СНиП и СанПиН.

В настоящее время арендатор уже начал завозить строительный мусор на земельный участок рядом с детской площадкой, хотя разрешение на строительство еще не получил, утверждают взволнованные горожане.

"Уважаемый Александр Васильевич! Просим Вас оперативно вмешаться в сложившуюся ситуацию, прекратить незаконные действия администрации города Бийска, предотвратить снос детской площадки и остановить предполагаемое строительство АЗС в жилой зоне", – такими словами завершается коллективное обращение, под которым подписались 35 жителей микрорайона.

Парламентарий незамедлительно направил депутатские запросы главе Бийска Александру Студеникину и прокурору города Роману Фомину с просьбой рассмотреть жалобу, провести проверку и принять меры по защите прав обратившихся граждан. Мы будем следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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