2019-05-31T11:02:53+03:00
Общество

Медали к юбилею вывода войск из Афганистана вручат в Барнауле

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В честь 30-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан была выпущена юбилейная медаль. В начале июня в Барнауле ее вручат ветеранам.

Медаль «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» была учреждена по решению Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений. К награде прилагается удостоверение установленного образца.

Ветеранов Афганской войны приглашают на вручение медалей, которое состоится 6 и 7 июня с 10 до 17 часов в районных администрациях Барнаула (по месту прописки).

- Вы должны иметь при себе иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение, - сообщают в администрации.

Те, кто не сможет получить медали в выделенные дни, должны будут обратиться в офис «Российского союза ветеранов Афганистана»: город Барнаул, улица Анатолия, 97, 4-й этаж, с понедельника по пятницу. Время работы с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алтайская многодетная семья отобедала в Кремле и получила орден от Путина
20-летнего парня обвиняют в убийстве, надругательстве над трупом, краже и других преступлениях
Барнаул встал в восьмибалльных пробках
Водитель легковушки «намотался» на столб
Где справедливость?! Бийчане защищают детскую площадку от сноса под АЗС
В Барнауле обезопасят свыше 20 пешеходных переходов
На Алтай-Коксе прошел краевой конкурс профессионального мастерства для студентов
Барнаульский водоканал заменяет оборудование на сетях
Суд первой инстанции не увидел ценности в барнаульской усадьбе купца Михайлова
Каждый второй клещ на Алтае заражен опасным вирусом
Музей Золотухина представили на Международном фестивале «Интермузей-2019»
Погода на 1 июня 2019 года в Барнауле: дождь и гроза
Алтайская радиоветлаборатория проводит микробиологические исследования продуктов питания
Лже-специалисты МФЦ и пенсионного фонда обманывают людей
В Алтайском крае проходят ЕГЭ по истории и химии
Заготовка пантов началась на Алтае
В Барнауле расселяют жильцов 10 аварийных домов
В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы
Торговые центры Барнаул 1 июня устроят праздники для ребятни
1,5 млрд рублей направят на повышение оплаты труда алтайских бюджетников
В Алтайском крае сбили лосенка
После проверки Минстрой высказал претензии мэрии Бийска
В центре Камня-на-Оби взошла конопля
Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов
В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре
Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей
Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле
Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края