Медали к юбилею вывода войск из Афганистана вручат в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:02 2019-05-31T11:02:53+03:00

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В честь 30-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан была выпущена юбилейная медаль. В начале июня в Барнауле ее вручат ветеранам.

Медаль «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» была учреждена по решению Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений. К награде прилагается удостоверение установленного образца.

Ветеранов Афганской войны приглашают на вручение медалей, которое состоится 6 и 7 июня с 10 до 17 часов в районных администрациях Барнаула (по месту прописки).

- Вы должны иметь при себе иметь паспорт с пропиской и ветеранское удостоверение, - сообщают в администрации.

Те, кто не сможет получить медали в выделенные дни, должны будут обратиться в офис «Российского союза ветеранов Афганистана»: город Барнаул, улица Анатолия, 97, 4-й этаж, с понедельника по пятницу. Время работы с 10 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU