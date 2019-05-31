Барнаульский водоканал заменяет оборудование на сетях

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-31T10:44:33+03:00

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Специалисты барнаульского водоканала обновляют оборудование на своих сетях.

Работы проводят в рамках программы текущего и капитального ремонта. Так в частности в районе пересечения улиц Телефонной и Георгия Исакова заменили затвор на водопроводе диаметром 500 мм. Более того, по итогам прохождения зимнего сезона руководством компании было принято решение увеличить объем инвестиций в ремонт.

- В частности увеличение составит 26% по сравнению с прошлым годом – до 274 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе компании.

Как раз часть этих средств пойдет на замену затворов и задвижек. В том числе сбросных. Затвор на Телефонной как паз попал в эту программу. Его выбрали из-за высокого износа. Если бы продолжилась его эксплуатация, то это могло привести к аварийным ситуациям.

- Мы постоянно работаем над повышением качества и надежности водоснабжения. Обновление оборудования – одно из мероприятий, направленных на это. В этом году нам предстоит заменить еще более 200 единиц запорной арматуры, - отметил директор по производству «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU