Суд первой инстанции не увидел ценности в барнаульской усадьбе купца Михайлова

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-31T09:36:41+03:00

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Рабочие продолжат снос исторического здания из красного кирпича в центре Барнаула. По мнению суда первой инстанции, усадьба купца Михайлова не представляет собой культурной ценности

Напомним, в суд с требованием остановить разрушение старинного здания на проспекте Социалистическом и запретить строительство на его месте нового обратились общественники Барнаула. Однако суд Центрального района отказал в удовлетворении иска в отношении Алтайохранкультуры и краевой прокуратуры.

— Нам пока зачитали только резолютивную часть – в удовлетворении иска отказать. В чем состоит мотивировочная, мы не знаем. Это решение будем обжаловать в апелляционном порядке, так как считаем, что судом изучены не все обстоятельства дела, - пояснил «МК на Алтае» представитель «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

Тем временем, пока идут судебные разбирательства рабочие продолжают разбирать старинную усадьбу. На сегодняшний день они уже демонтировали деревянный флигель и часть стены главного здания.

ИСТОЧНИК KP.RU