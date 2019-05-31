Музей Золотухина представили на Международном фестивале «Интермузей-2019»

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-31T08:01:29+03:00

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Мемориальный музей Валерия Золотухина из села Быстрый Исток презентовали на Международном фестивале «Интермузей-2019» в Москве.

Мемориальный музей Золотухина был открыт в 2016 году и является филиалом Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая. Он представлен в разделе молодых музеев, которые были созданы за последние три года. Их отобрали к участию по результатам конкурса.

- В общей сложности там открыты стенды 50 музеев из 22 регионов страны, - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

В частности в нашем секторе посетители могут познакомиться как с историей создания и деятельностью музея, так и увидеть подлинные предметы, которые были связаны непосредственно с жизнью и творчеством Валерия Сергеевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU