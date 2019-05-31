Погода на 1 июня 2019 года в Барнауле: дождь и гроза

СЕГОДНЯ 07:49 2019-05-31T07:49:44+03:00

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В Международный день защиты детей в столице Алтайского края ожидается пасмурная погода с осадками.

Так, согласно синоптикам, столбик термометра ночью опустится до +10…+12 градусов. В конце ночи начнется дождь, гроза, ожидается северо-западный ветер 5-10 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. Также будет дождь и гроза, ветер северо-западный 5-10, порывы до 11-16 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +8…+13 градусов, ветер северо-западный 5-10, местами порывы 11-16 метров в секунду. Днем потеплеет до +17…+22, в южных районах до +27 градусов, порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. В ночные и дневные часы в большинстве районах на дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град.

ИСТОЧНИК KP.RU