2019-05-31T07:00:36+03:00
Общество

В Алтайском крае проходят ЕГЭ по истории и химии

Дарья САВЕНКО
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В пятницу, 31 мая, в Алтайском крае, как по всей России, проходит ЕГЭ по истории и химии.

В нашем регионе тестирование по истории проходят более 2,3 тысячи человек, а по химии - порядка 1,5 тысяч. Для того, чтобы участнику ЕГЭ поступить в ВУЗ, необходимо набрать по истории минимум 32 балла, по химии – 36. Узнать свои результаты выпускники смогут на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Алтайском крае не позднее 14 июня.

Резервные дни для сдачи предметов назначены на 18 июня (история) и 20 июня (химия). Также 1 июля организован резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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