В Барнауле расселяют жильцов 10 аварийных домов
В столице Алтайского края расселяют жильцов 10 аварийных домов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы» планируется расселить 146 жилых помещений в 10 аварийных домах.
– Из этого числа 112 квартир находится в собственности граждан, 34 – жильцы занимают на условиях договора социального найма. По состоянию на 30 мая расселены жители 82 квартир, – отметили в пресс-службе.
Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Барнаула с собственниками жилых помещений заключены соответствующие соглашения.
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ИСТОЧНИК KP.RU