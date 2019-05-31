В Барнауле расселяют жильцов 10 аварийных домов

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-31T06:46:51+03:00

Подъезд аварийного дома по адресу Тимуровская, 54 в Барнауле. Фото: Дарья САВЕНКО

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В столице Алтайского края расселяют жильцов 10 аварийных домов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2019 годы» планируется расселить 146 жилых помещений в 10 аварийных домах.

– Из этого числа 112 квартир находится в собственности граждан, 34 – жильцы занимают на условиях договора социального найма. По состоянию на 30 мая расселены жители 82 квартир, – отметили в пресс-службе.

Между комитетом жилищно-коммунального хозяйства Барнаула с собственниками жилых помещений заключены соответствующие соглашения.

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ИСТОЧНИК KP.RU