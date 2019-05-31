2019-05-31T06:13:40+03:00
Общество

В Алтайский край не пустили 20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы

Дарья САВЕНКО
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20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы не пустили в Алтайский край из Казахстана.20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы не пустили в Алтайский край из Казахстана.Фото: Олег УКЛАДОВ
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20 тонн мяса птицы и более 500 кг колбасы не пустили в Алтайский край из Казахстана.

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в первом случае россиянин перевозил из города Талдыкорган Алматинской области Казахстана замороженное мясо птицы весом 20 тонн производства ТОО «Когер ЛТД» в города Новосибирск. В сопроводительных документах были нарушения, поэтому груз в Россию не пустили.

Во втором случае была задержана фура, в которой перевозили 550 кг колбасных изделий. Производителем указанной продукции является казахская ТОО «Арай-East-Food», на поставку продукции которого в Россию с декабря 2018 года введены временные в связи с неоднократным выявлением фальсификации состава в колбасных изделиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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