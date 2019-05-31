1,5 млрд рублей направят на повышение оплаты труда алтайских бюджетников

СЕГОДНЯ 04:12 2019-05-31T04:19:27+03:00

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30 мая алтайские депутаты утвердили поправки в бюджет региона на текущий год.

Как сообщили в правительстве Алтайского края, дополнительные расходы составят 111 млрд 463 млн рублей - это на 5 млрд 589 млн больше утвержденного объема.

Эти средства, в частности, направят на повышение зарплаты бюджетников - 1,5 млрд рублей.

951 млн рублей пойдут на строительство, ремонт и реконструкцию муниципальных объектов теплоснабжения.

476 млн рублей - на обеспечение лекарствами отдельных категорий граждан, медизделиями и спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

400 млн рублей направят на краевую программу для выполнения условий долевого участия; 250 млн - на поддержку сбалансированности муниципальных бюджетов и т.д.

Объем доходов увеличен на 755 млн рублей и составит 101 млрд 397 млн рублей. Безвозмездные поступления составят 48 млрд 788 млн рублей

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ИСТОЧНИК KP.RU