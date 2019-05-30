2019-05-30T15:15:36+03:00
Общество

После проверки Минстрой высказал претензии мэрии Бийска

Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты краевого Минстроя проверили работу бийского оператора по вывозу мусора. В итоге, претензии за свалки, скопившиеся рядом с площадками где установлены баки для мусора, высказали чиновникам городской администрации. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- Свалка, которая расположена рядом, ответственностью регоператора не является. И территория, прилегающая к контейнерной площадке, к его зоне ответственности не относится. Мусор сюда, скорее всего, приносят из частного сектора. А земельный участок, скорее всего, принадлежит администрации города, поэтому полномочиями по ликвидации этой свалки наделены органы местного самоуправления – то есть муниципалитет, - прокомментировала Татьяна Агаркова, консультант жилищного отдела управления ЖКХ Минстроя Алтайского края.

В Минстрое также сообщили, что убирать бийские свалки должен собственник участка. Почти во всех случаях это муниципалитет. В администрации Бийска с замечанием согласились, но отметили, что деньги на все эти мероприятия в бюджете не заложены. Вывоз свалок обходится дорого.

К слову, уже в июне планируют внести новые правила благоустройства Бийска. Согласна им, в обязанности дворника будет входить перекладывание скопившегося мусора в бак. А уже оттуда регоператор должен будет все вывозить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Алтайском крае сбили лосенка
В центре Камня-на-Оби взошла конопля
Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов
В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре
Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей
Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле
Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края
Кубок России по атлетическому фитнесу пройдет в Барнауле
Когда в Барнауле откроют городской пляж
Кто должен платить за рабочие тетради на печатной основе
У Алтайского медуниверситета заложили можжевеловую аллею «Наше будущее»
Жителей Алтайского края обязали убирать за своими животными
5 млн рублей перечислил за адвоката Марии Бутиной экс-директор омского ТВ
Штормовое предупреждение передали по Алтайскому краю
Машину с похищенной лошадью задержали на Алтае
Барнаульский психолог рассказала, почему школьники проявляют жестокость
Выставка о Михаиле Калашникове открылась в барнаульском музее
В Барнауле грузовик сбил велосипедиста
Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии
Зарплаты подрастут: Доход бюджета Алтайского края превысил 101 млрд рублей
В Алтайском крае пройдет эко-акция по очистке озера Моховое
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
Автомобиль такси разворотило в Барнауле