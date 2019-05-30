После проверки Минстрой высказал претензии мэрии Бийска

СЕГОДНЯ 15:15 2019-05-30T15:15:36+03:00

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Специалисты краевого Минстроя проверили работу бийского оператора по вывозу мусора. В итоге, претензии за свалки, скопившиеся рядом с площадками где установлены баки для мусора, высказали чиновникам городской администрации. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

- Свалка, которая расположена рядом, ответственностью регоператора не является. И территория, прилегающая к контейнерной площадке, к его зоне ответственности не относится. Мусор сюда, скорее всего, приносят из частного сектора. А земельный участок, скорее всего, принадлежит администрации города, поэтому полномочиями по ликвидации этой свалки наделены органы местного самоуправления – то есть муниципалитет, - прокомментировала Татьяна Агаркова, консультант жилищного отдела управления ЖКХ Минстроя Алтайского края.

В Минстрое также сообщили, что убирать бийские свалки должен собственник участка. Почти во всех случаях это муниципалитет. В администрации Бийска с замечанием согласились, но отметили, что деньги на все эти мероприятия в бюджете не заложены. Вывоз свалок обходится дорого.

К слову, уже в июне планируют внести новые правила благоустройства Бийска. Согласна им, в обязанности дворника будет входить перекладывание скопившегося мусора в бак. А уже оттуда регоператор должен будет все вывозить.

ИСТОЧНИК KP.RU