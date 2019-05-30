2019-05-30T16:04:45+03:00
Общество

В центре Камня-на-Оби взошла конопля

Юлия ЕВГРАФОВА
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В самом центре города Камня-на-Оби у памятника Ленину взошел подозрительный газон. Жители предполагают, что семена перепутали и посадили коноплю, сообщают «Каменские известия».

Территория, которая густо поросла конопляными восходами была обустроена в 2018 году по краевой программе «Комфортная городская среда».

К слову, когда 23 мая в Камень-на-Оби посещал заместитель депутата АКЗС, координатор КГС Игорь Панарин, он заметил подозрительные посевы. Также руководитель компании, которая занималась озеленением территории, заверил краевые власти, что была посеяна газонная трава. Как в 100 метрах от администрации появилась конопля, объяснить он не смог.

По последней информации, администрация города оперативно отреагировала на сообщение в СМИ. За час территорию у памятника Ленину пропололи. Выяснилось, что семена дикорастущей конопли попали на площадь вместе с завезенным грунтом. В ближайшее время территорию повторно озеленят.

К слову, хоть коноплю и убрали с площади, виновных в случившемся все равно накажут, сообщают на сайте Единой России Алтайского края.

- На благоустройство в рамках проекта «Городская среда» тратятся большие деньги. Только на общественные территории без малого 18 миллионов рублей за два года! И вместо того, чтобы получить повод для гордости, мы получаем такую «славу» на весь край и Россию. Мы не намерены оставлять это просто так. Считаем, что виновный должен понести наказание. В целом ситуацию с халатностью властей отдельных муниципалитетов и подрядчиков при реализации программы мы будем выносить на совещание краевого уровня, которое пройдёт в ближайшие дни, - сказал Игорь Панарин, депутат АКЗС и координатор проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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