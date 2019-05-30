2019-05-30T13:17:47+03:00
Общество

Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов

Дарья САВЕНКО
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31 мая в Барнауле никаких осадков не прогнозируется.31 мая в Барнауле никаких осадков не прогнозируется.Фото: Дарья САВЕНКО
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В пятницу, 31 мая 2019 года в Барнауле никаких осадков не прогнозируется.

Так, по данным синоптиков, предстоящей ночью столбик термометра опустится до +8…+10 градусов. Ожидается дождь, ветер 7-12, порывы до 17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +18…+20 градусов, без осадков, ветер западный 7-12 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью +8…+13,в северо-западных районах +3…+8 градусов, в некоторых районах дождь, гроза, град, утром в западных районах туман. Ветер западный 7-12, местами порывы 17-22 метров в секунду. Днем термометр покажет +18…+23 градуса, в отдельных районах дождь, гроза, ветер западный 7-12, местами порывы 15-20 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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