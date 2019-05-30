В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре

СЕГОДНЯ 13:07 2019-05-30T13:07:29+03:00

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Обеспеченность учебниками в барнаульских школах составляет 96,6%. Образовательным организациям недостает учебников из нового перечня по технологии, физической культуре, искусству, музыке, ОБЖ, информатике, второму иностранному языку.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, на текущий учебный год за бюджетные деньги было куплено почти 130 тысяч комплектов учебных изданий на сумму более 58 млн рублей. За счет иных средств куплено около 19 тысяч комплектов на сумму 6,6 млн рублей и подарено учебников на сумму 4,2 млн рублей. Кроме того, за текущий год приобретено свыше 16 тысяч электронных учебников.

В 2019 году на учебники детям планируют потратить из расчета не менее 900 рублей на ребенка. В прошлом году эта сумма равнялась 650 рублей, а в 2017 – 224 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU