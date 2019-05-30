Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-05-30T13:22:09+03:00

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Сотрудница салона связи МТС на улице Г. Титова, 20, помогая 54-летнему клиенту, которые не раз обращался к ней за помощью в освоении гаджета, с помощью коротких команд с телефона потерпевшего переводила на свой счет своего телефона денежные средства.

- Мужчина обращался к этой деушке чуть ли не каждый месяц - закинуть денег на счёт, почистить от вирусов, скачать «Ватсапп». А ещё баланс его счёта очень быстро заканчивался, а занудный робот-автоответчик всё чаще звонил мужчине, напоминая о задолженности, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

В конце концов, мужчине это надоело, и 23 мая он обратился в один из офисов компании-оператора, где менеджеры выдали ему выписку о том, что уже больше года с его мобильного счёта на неизвестный номер перечисляются деньги – в итоговой сумме больше 47 тыс. рублей.

Мужчина с этой выпиской обратился в полицию, которые быстро вычислили девушку-консультанта и возбудили уголовное делопроизводство за мошенничество (159 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU