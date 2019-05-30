2019-05-30T13:22:09+03:00
Общество

Сотрудница салона связи, помогая клиенту, перевела себе 47 тысяч рублей

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудница салона связи МТС на улице Г. Титова, 20, помогая 54-летнему клиенту, которые не раз обращался к ней за помощью в освоении гаджета, с помощью коротких команд с телефона потерпевшего переводила на свой счет своего телефона денежные средства.

- Мужчина обращался к этой деушке чуть ли не каждый месяц - закинуть денег на счёт, почистить от вирусов, скачать «Ватсапп». А ещё баланс его счёта очень быстро заканчивался, а занудный робот-автоответчик всё чаще звонил мужчине, напоминая о задолженности, - пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul».

В конце концов, мужчине это надоело, и 23 мая он обратился в один из офисов компании-оператора, где менеджеры выдали ему выписку о том, что уже больше года с его мобильного счёта на неизвестный номер перечисляются деньги – в итоговой сумме больше 47 тыс. рублей.

Мужчина с этой выпиской обратился в полицию, которые быстро вычислили девушку-консультанта и возбудили уголовное делопроизводство за мошенничество (159 УК РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на 31 мая 2019 года в Барнауле: без осадков и +20 градусов
В барнаульских школах не хватает учебников по ОБЖ, музыке и физкультуре
Краевое детско-родительское собрание впервые пройдет в Барнауле
Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края
Кубок России по атлетическому фитнесу пройдет в Барнауле
Когда в Барнауле откроют городской пляж
Кто должен платить за рабочие тетради на печатной основе
У Алтайского медуниверситета заложили можжевеловую аллею «Наше будущее»
Жителей Алтайского края обязали убирать за своими животными
5 млн рублей перечислил за адвоката Марии Бутиной экс-директор омского ТВ
Штормовое предупреждение передали по Алтайскому краю
Машину с похищенной лошадью задержали на Алтае
Барнаульский психолог рассказала, почему школьники проявляют жестокость
Выставка о Михаиле Калашникове открылась в барнаульском музее
В Барнауле грузовик сбил велосипедиста
Легковушка перевернулась в Барнауле во время аварии
Зарплаты подрастут: Доход бюджета Алтайского края превысил 101 млрд рублей
В Алтайском крае пройдет эко-акция по очистке озера Моховое
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
Автомобиль такси разворотило в Барнауле