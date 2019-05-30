2019-06-07T09:03:56+03:00
Общество

Участие Алтайского края в ПМЭФ может принести новые соглашения

Иван ОЛЕКСЮК
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Форум пройдет с 6 по 8 июня.Форум пройдет с 6 по 8 июня.
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Алтайский край на Петербургском экономическом форуме будет представлен в общей экспозиции Сибирского федерального округа, а также на стенде ассоциации инновационных регионов России.

Напомним, форум пройдет с 6 по 8 июня. Это крупнейшее деловое мероприятие, которое проходит в России. На него съезжаются все губернаторы и министры, пленарную сессию ведет президент РФ.

На встречах с представителями деловых объединений и бизнеса делегация презентует инвестиционные возможности региона, сообщает Алтайский центр инвестиции и развития.

Форум пройдет с 6 по 8 июня. Главная тема – «Формируя повестку устойчивого развития». Участниками и экспертами станут руководители крупнейших российских и зарубежных фирм и транснациональных компаний. По итогам мероприятия планируется заключение ряда соглашений. Так, в 2018 году в ходе проведения форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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