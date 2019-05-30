Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края
Роспотребнадзор Алтайского края проводит горячую линию, посвященную Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечают 31 мая.
Специалисты ответят на вопросы, касающиеся исполнения антитабачного законодательства и охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма, а также расскажут о вреде курения и его пагубном воздействии на здоровье человека. Возможно, что эта помощь поможет вам избавиться от вредной привычки.
Вопросы можно задать по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-28-64, 66-54-27. Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).
Читайте также
Как бросить курить: в помощь – море, таблетки и волшебная книга
«Комсомолка» узнала у общественных деятелей и обычных горожан, как они избавились от пагубной привычки (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU