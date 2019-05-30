Без табака: Специалисты помогут бросить курить жителям Алтайского края

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-30T12:04:18+03:00

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Роспотребнадзор Алтайского края проводит горячую линию, посвященную Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечают 31 мая.

Специалисты ответят на вопросы, касающиеся исполнения антитабачного законодательства и охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма, а также расскажут о вреде курения и его пагубном воздействии на здоровье человека. Возможно, что эта помощь поможет вам избавиться от вредной привычки.

Вопросы можно задать по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 24-28-64, 66-54-27. Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).

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ИСТОЧНИК KP.RU