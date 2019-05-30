Кубок России по атлетическому фитнесу пройдет в Барнауле
В Барнауле уже во второй раз состоится кубок России по атлетическому фитнесу. В турнире примут участие 120 участников из Москвы, Челябинской, Свердловской областей, Республики Алтай, Новосибирской области.
Афиша мероприятия
Также ожидаются спортсмены из Красноярского края и даже Узбекистана. Организаторы отмечают, что это рекордное количество заявок.
- Добавлены новые номинация «Фитнес-мама», в которых смогут принять участие женщины, имеющие двух и более детей, а также номинация «До и после», в которой спортсмены демонстрируют свои результаты до начала занятий спортом с помощью фотографий и нынешнюю спортивную форму.
Кроме того, создан дивизион «Начинающий спортсмен», в котором могут принять участие только спортсмены, которые ни разу не выигрывали каких либо турниров данной спортивной федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU