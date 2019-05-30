Когда в Барнауле откроют городской пляж

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-30T11:42:53+03:00

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Открытие муниципального пляжа Барнаула состоится 9-10 июня после того, как будут сделаны необходимые бактериологические и химические анализы состава воды в скважине и песка.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в этом году там увеличили зону отдыха на пляже и обновили песок. Помимо этого, были проведены работы по поднятию дороги, ведущей к острову Помазкин, для того, чтобы ее каждый год не размывало.

Для оборудования пляжа в этом году приобретены новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины. На территории будут установлены контейнеры для мусора, заработает новая торговая палатка.

Из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих будет доставлять маршрутный автобус №101. Для обеспечения безопасности отдыхающих обучено шесть спасателей, которые будут дежурить на пляже по графику.

ИСТОЧНИК KP.RU