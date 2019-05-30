2019-05-30T11:33:40+03:00
Общество

Кто должен платить за рабочие тетради на печатной основе

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А вы уже сдали деньги на рабочие тетради своим школьникам? Так вот знайте, что по закону – если школа включила в перечень необходимых для реализации общеобразовательных программ рабочие тетради, то она обязана их выдать обучающимся бесплатно! Это подтвердил в ответе на депутатский запрос Александра Терентьева (депутат Госдумы РФ, лидер алтайских эсеров) министр образования Алтайского края.

Сегодня, когда школьники радуются долгожданным летним каникулам, перед родителями встал вопрос подготовки к следующему учебному году. На родительских собраниях классные руководители не только рассказали об успеваемости учеников, их поведении, но и сообщили о необходимости приобретать рабочие тетради – цена вопроса в зависимости от школы варьируется, в среднем около 1,5 тысяч рублей обходится комплект на школьника.

Родители, конечно, соглашаются, но все чаще стал подниматься вопрос о том, что эти деньги собираться не должны! Родители Ключевской СОШ обратились с этим вопросом в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева. Директор школы по телефону им пояснила, что прописи должны приобрести родители для более качественного образования своих детей, так как они (прописи) являются расходным материалом. Однако, как следует из обращения, когда в школу приезжает проверка, рабочие тетради убираются и дети занимаются в обычных. Родители попросили депутата разобраться в этом вопросе.

Министерство образования Алтайского края в ответ на депутатский запрос дало исчерпывающий ответ:

«Решение о приобретении рабочих тетрадей принимается общеобразовательной организацией исходя из целесообразности и эффективности использования их в учебном процессе. Таким образом, если общеобразовательная организация включила в перечень необходимых для реализации общеобразовательных программ рабочие тетради, то она обязана их выдать обучающимся бесплатно».

В Ключевской СОШ рабочие тетради не были включены в программу и, соответственно, педагоги должны были использовать иные методики обучения без использования этих тетрадей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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