2019-05-30T10:04:07+03:00
Общество

Штормовое предупреждение передали по Алтайскому краю

Дарья САВЕНКО
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В восточных и предгорных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы, град, ветер.В восточных и предгорных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы, град, ветер.Фото: Дарья САВЕНКО
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На Алтайский край надвигается непогода – во второй половине дня 30 мая и в начале ночи 31 мая местами в восточных и предгорных районах ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 17-22 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили правила безопасности, соблюдение которых поможет не допустить беды.

При граде, сильном ветре и ливне лучше на улицу не выходить. Если же такая погода застала вас врасплох, то необходимо укрыться в подъезде дома, магазине или торговом центре. Если вы едите на автомобиле, то лучше припарковаться и закрыть все окна, так как грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге и сцепление с дорожным полотном. Не ставьте автомобиль рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Запишите телефончик

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19

Телефон пожарно-спасательной службы - 101

ИСТОЧНИК KP.RU

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