Машину с похищенной лошадью задержали на Алтае
В Завьяловском районе Алтайского края сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором перевозили похищенную лошадь.
Буквально накануне днем в селе Восторово местная 33-летняя жительница похитила лошадь односельчанки.
- Когда хозяев не было дома, лошадь оторвалась с привязи, и стала бродить по улицам. Это заметила злоумышленница и загнала животное к себе на усадьбу. После чего оперативно нашла в интернете объявление о скупке скота и продала ее за 30 тысяч рублей жителю Панкрушихинского района, – сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю. – В расписке женщина указала чужую фамилию и имя.
Грузовую «ГАЗель», в которой перевозили лошадь, остановили в селе Завьялово. Полицейские решили проверить документы. На тот момент хозяйка животного еще не успела обратиться в правоохранительные органы и искала любимицу самостоятельно.
Когда о краже стало известно, подозреваемую быстро установили. Свою вину женщина признала. В отношении нее возбудили уголовное дело. Похищенную лошадь изъяли и вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU