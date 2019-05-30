Барнаульский психолог рассказала, почему школьники проявляют жестокость

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-30T09:42:58+03:00

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Барнаульский практикующий психолог Елизавета Панёвина в интервью изданию Аиф-Алтай пояснила, почему школьники проявляют жестокость по отношению к сверстникам.

По ее словам, такое поведение объясняется непростым жизненным этапом - в это время ребенок превращается во взрослого.

- И школьник начинает искать модели поведения, которые бы позволили ему больше себя проявлять, - говорит психолог. - Модели разные - есть агрессор, есть жертва. И тут все зависит от семьи, воспитания, среды, информационного пространства.

В этом возрасте у подростков обостренное стремление к доминированию. А если школьник понимает, что кто-то «выше» него, то старается подтвердить свой статус. Иногда такое стремление перерастает в буллинг - подростки стараются довести жертву до крайней точки, чтобы сломать.

Чтобы этого не произошло, родителям не следует подавать плохой пример детям. Если в семье будет насилие, то и ребенок будет стараться повторить эту модель поведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU