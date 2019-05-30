2019-05-30T09:36:52+03:00
Звезды

Выставка о Михаиле Калашникове открылась в барнаульском музее

Анна СЕМИНА
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Выставка КалашниковаВыставка КалашниковаФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайский краеведческий музей представляет выставка «Калашников и время». Она посвящена нашему земляку и легендарному оружейнику и его 100-летию.

В министерстве культуры Алтайского края рассказывают, что на выставке представлены уникальные фотографии, которые наглядно рассказывают о жизни и конструкторской деятельности Михаила Тимофеевича, о его близких, о семье и хобби. Помимо этого среди экспонатов есть куртка Калашникова из летнего спецназовского полевого костюма. А еще у великого оружейника была целая коллекция наручных часов и ее небольшую часть также можно будет увидеть.

- Особое место на выставке занимает портрет Михаила Калашникова, выполненный заслуженным художником России Александром Емельяновым и приобретенный для музея в рамках госпрограммы «Развитие культуры Алтайского края», - рассказывают в ведомстве.

Выставка будет работать до 31 декабря по адресу: улица Ползунова, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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