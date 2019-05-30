2019-05-30T07:40:27+03:00
Общество

В Алтайском крае пройдет эко-акция по очистке озера Моховое

Дарья САВЕНКО
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С каждым годом увеличивается процесс зарастания озера.С каждым годом увеличивается процесс зарастания озера.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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На родине Михаила Тимофеевича Калашникова, в Курьинском районе Алтайского края, пройдет экологическая акция по очистке озера Моховое от мусора и благоустройству береговой линии. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки водоемов.

Моховое находится не в лучшем состоянии, так как неорганизованный поток туристов достигает от 2 до 5 тысяч человек в сезон. Озеро привлекает отдыхающих красотой своих берегов и привлекает туристов необычным природным ландшафтом. Однако, с каждым годом увеличивается процесс зарастания озера, а берега вытаптываются все сильнее.

Помочь в сохранении озера может любой желающий. Получить программу для волонтеров можно здесь. Акция пройдет 2 июня 2019 года.

Справка КП

Моховое является бессточным водоем тектонического происхождения. Высота над уровнем моря составляет 500 метров. Озеро неглубокое – около 2 метров глубиной, сплошь заросшее водными растениями. Там произрастает кубышка малая, занесенная в приложение к Красной книге Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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