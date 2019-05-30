2019-05-30T05:19:34+03:00
Общество

Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белоборода, который девять месяцев провел в СИЗО, отпустили под домашний арест.

Как сообщил «Политсибру» адвокат Белобородова Виктор Чумаков, сторона защиты неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения, однако суд оставлял экс-чиновника под стражей. В этот раз ходатайство удовлетворили. Одним из главных мотивов стало здоровье Белобородова. Дома он будет находиться до 24 июня, что будет дальше – не известно.

Между тем по признанию адвоката, до вынесения приговора еще довольно далеко, так как до сих пор не опрошены все свидетели со стороны обвинения.

Напомним, Алексей Белобородов обвиняется в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере – более 35,6 млн рублей. Своей вины он не признает. При этом, статья, что вменялась Белобородову изначально – превышение должностных полномочий – в деле больше не фигурирует. Уголовное преследование на этот счет прекращено за отсутствием состава преступления.

После возбуждения уголовного дела, осенью 2017 года, Алексей Белобородов был отстранен от занимаемой должности, а летом 2018 года – уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
Автомобиль такси разворотило в Барнауле
Виктор Томенко принял участие в обсуждении дальнейшей судьбы Алтайского моторного завода
В Барнауле пройдет Кубок России по атлетическому и модельному фитнесу
Жительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенниками
Пьяный мужчина до смерти избил 11-месячного ребенка сожительницы
На Алтае с пасеки украли 10 ульев
Погода на 30, 31 мая и 1 июня 2019 года в Алтайском крае: дождь, ветер и град
В Барнауле обсудили будущее парка «Изумрудный»
Пограничник рассказал, как нарушители провозят наркотики
Алтайская команда завоевала «серебро» в Лиге чемпионов среди футболистов-ампутантов
Барнаулец получил два с половиной года «строгача» за насилие над полицейским
Не можем дождаться: Когда в Барнауле включат горячую воду
СМИ: чиновника администрации Барнаула задержали за взятку
Здание кинотеатра «Родина» переделают под будущий планетарий
Барнаульское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте
Водитель легковушки чудом выжил в жуткой аварии
В Бийске начинают запускать горячую воду
Специалисты изучили оползневые линии в Барнауле
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
Строители Алтайского края недовольны ценами на государственный заказ
Формы для выпекания хлеба и подносы похитили из столовой в алтайском селе