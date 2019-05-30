Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой

СЕГОДНЯ 05:02 2019-05-30T05:19:34+03:00

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Экс-управделами губернатора Алтайского края Алексея Белоборода, который девять месяцев провел в СИЗО, отпустили под домашний арест.

Как сообщил «Политсибру» адвокат Белобородова Виктор Чумаков, сторона защиты неоднократно ходатайствовала об изменении меры пресечения, однако суд оставлял экс-чиновника под стражей. В этот раз ходатайство удовлетворили. Одним из главных мотивов стало здоровье Белобородова. Дома он будет находиться до 24 июня, что будет дальше – не известно.

Между тем по признанию адвоката, до вынесения приговора еще довольно далеко, так как до сих пор не опрошены все свидетели со стороны обвинения.

Напомним, Алексей Белобородов обвиняется в получении взятки и растрате бюджетных средств в особо крупном размере – более 35,6 млн рублей. Своей вины он не признает. При этом, статья, что вменялась Белобородову изначально – превышение должностных полномочий – в деле больше не фигурирует. Уголовное преследование на этот счет прекращено за отсутствием состава преступления.

После возбуждения уголовного дела, осенью 2017 года, Алексей Белобородов был отстранен от занимаемой должности, а летом 2018 года – уволен.

ИСТОЧНИК KP.RU