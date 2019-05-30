В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник

СЕГОДНЯ 05:00 2019-05-30T05:00:24+03:00

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Жителей Барнаула приглашают принять участие в уборке парка «Юбилейный», который запланирован на пятницу, 31 мая. Пройдет акция под девизом «Парк здоровья вместо свалки».

Сбор участников акции состоится на остановке «Парк Юбилейный» в 14:00. С собой брать ничего ненужно - организаторы обеспечат участников средствами защиты и инвентарем. Акции продлится один час.

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ИСТОЧНИК KP.RU