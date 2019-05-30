Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
В четверг, 30 мая 2019 года, в Барнауле ожидается жара и осадки.
Так, по данным синоптиков, днем столбик термометра поднимется до +24…+26 градусов. Во второй половине дня дождь, временами сильный, гроза, местами град, ветер южный с переходом на западный 8-13, порывы 13-18 метров в секунду.
По Алтайскому краю потеплеет до +21…+26, местами в южных и восточных районах до +31 градуса. В большинстве районах небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град. Ветер южный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы 18-23 метров в секунду.
Такой характер погоды сохранится в ближайшие несколько дней.
Как и говорили синоптики, в большинстве дней мая в Алтайском крае шли осадки. Лето при этом, обещают жаркое и сухое.
ИСТОЧНИК KP.RU