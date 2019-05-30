Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле
В столице Алтайского края открыли консультационный пункт для семей с детьми. Появился он на базе комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула по адресу: улица Партизанская, 120.
Как рассказали в пресс-центре городской администрации, специалисты ответят на вопросы по социальному обслуживанию семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, там можно получить консультацию логопеда и детского психолога.
Отметим, что на базе центра с марта этого года работает диспетчерский пункт по приему обращений слабослыщащих людей. Обращения принимают штатные сотрудники центра: диспетчер и сурдопереводчик. За время работы пункта поступило 283 обращения.
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ИСТОЧНИК KP.RU