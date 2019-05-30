Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле

СЕГОДНЯ 03:57 2019-05-30T03:57:53+03:00

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В столице Алтайского края открыли консультационный пункт для семей с детьми. Появился он на базе комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула по адресу: улица Партизанская, 120.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, специалисты ответят на вопросы по социальному обслуживанию семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, там можно получить консультацию логопеда и детского психолога.

Отметим, что на базе центра с марта этого года работает диспетчерский пункт по приему обращений слабослыщащих людей. Обращения принимают штатные сотрудники центра: диспетчер и сурдопереводчик. За время работы пункта поступило 283 обращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU