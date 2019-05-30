2019-05-30T03:57:53+03:00
Общество

Консультационный пункт для семей с детьми открыли в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В столице Алтайского края открыли консультационный пункт для семей с детьми. Появился он на базе комплексного центра социального обслуживания населения города Барнаула по адресу: улица Партизанская, 120.

Как рассказали в пресс-центре городской администрации, специалисты ответят на вопросы по социальному обслуживанию семей с детьми, в том числе с детьми-инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья.

Помимо этого, там можно получить консультацию логопеда и детского психолога.

Отметим, что на базе центра с марта этого года работает диспетчерский пункт по приему обращений слабослыщащих людей. Обращения принимают штатные сотрудники центра: диспетчер и сурдопереводчик. За время работы пункта поступило 283 обращения.

Читайте также

Мать, лишенная родительских прав, сбежала с дочерью в неизвестном направлении

Жительница Бийска Екатерина Попова, лишенная родительских прав, должна была передать дочь органу опеки, но вместо этого сбежала с ней (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Барнауле будет временно закрыто движение трамваев
Экс-управделами бывшего губернатора Александра Карлина отпустили домой
В барнаульском парке «Юбилейный» пройдет общегородской субботник
Погода в Барнауле на 30 мая 2019 года в Барнауле: +26 градусов, дождь и град
Автомобиль такси разворотило в Барнауле
Виктор Томенко принял участие в обсуждении дальнейшей судьбы Алтайского моторного завода
В Барнауле пройдет Кубок России по атлетическому и модельному фитнесу
Жительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенниками
Пьяный мужчина до смерти избил 11-месячного ребенка сожительницы
На Алтае с пасеки украли 10 ульев
Погода на 30, 31 мая и 1 июня 2019 года в Алтайском крае: дождь, ветер и град
В Барнауле обсудили будущее парка «Изумрудный»
Пограничник рассказал, как нарушители провозят наркотики
Алтайская команда завоевала «серебро» в Лиге чемпионов среди футболистов-ампутантов
Барнаулец получил два с половиной года «строгача» за насилие над полицейским
Не можем дождаться: Когда в Барнауле включат горячую воду
СМИ: чиновника администрации Барнаула задержали за взятку
Здание кинотеатра «Родина» переделают под будущий планетарий
Барнаульское «Динамо» завершило сезон на четвертом месте
Водитель легковушки чудом выжил в жуткой аварии
В Бийске начинают запускать горячую воду
Специалисты изучили оползневые линии в Барнауле
ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
Строители Алтайского края недовольны ценами на государственный заказ
Формы для выпекания хлеба и подносы похитили из столовой в алтайском селе