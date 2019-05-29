Виктор Томенко принял участие в обсуждении дальнейшей судьбы Алтайского моторного завода

СЕГОДНЯ 16:46 2019-05-29T16:46:39+03:00

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Губернатор Алтайского края провел рабочую встречу с председателем правления машинстроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, стороны обсудили положение дел на Алтайском моторном заводе. Правительство Алтайского края и руководство концерна «Тракторные заводы» намерены проработать все возможные варианты сохранения производственной площадки моторного завода как машиностроительного предприятия.

На текущий момент рассматриваются перспективные инвестиционные предложения. Есть планы по внедрению производства новых видов продукции.

В частности есть предложение от иностранных инвесторов — организовать совместное предприятие по выпуску двигателей и производства оборудования для газомоторного топлива.

Виктор Томенко поручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину оказать владельцам моторного завода необходимую помощь в решении задач по сохранению производственной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU