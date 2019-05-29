В Барнауле пройдет Кубок России по атлетическому и модельному фитнесу

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-29T15:36:39+03:00

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Уже во второй раз Барнаул примет Кубок России по атлетическому и модельному фитнесу.

Как рассказали организаторы, на этот раз поступило рекордное количество заявок на участие в соревнованиях. Помимо спортсменов из Алтайского края в Кубке России выступят представители Москвы, а также Челябинской, Свердловской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Алтай. Также ожидаются участники из Узбекистана.

На этот раз в Кубке России появились новые номинации – «Фитнес мама», для участниц, у которых двое и более детей. В номинации «До и после» выступят спортсмены, которые продемонстрируют свои фотографии до начала занятий спортом и представят свою настоящую спортивную форму.

Отдельные соревнования будут проходить в дивизионе «Начинающий спортсмен», где могут выступить только те участники, которые никогда не выигрывали каких либо турниров.

Соревнования пройдут 1 июня в ДК «Сибэнергомаш». Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU