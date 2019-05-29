Жительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенниками
Жительница Бийска хотела получить задаток за выставленную на продажу квартиру, но вместо этого потеряла 150 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 51-летняя бийчанка разместила объявление о продаже квартиры на одном из популярных сайтов. Через какое-то время ей позвонила неизвестная женщина, которая сказала, что желает приобрести квартиру и готова перевести задаток на банковскую карту продавца.
Проверив баланс карты, бийчанка не обнаружила переведенного задатка. Тогда мошенница предложила ей пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций под ее диктовку. Выполнив эти действия, женщина обнаружила, что с ее счета списались 150 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, жительница Бийска обратилась с заявлением в полицию.
В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU