2019-05-29T14:49:10+03:00
Происшествия

Жительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенниками

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенникамиЖительница Бийска потеряла 150 тысяч рублей после общения с мошенникамиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Бийска хотела получить задаток за выставленную на продажу квартиру, но вместо этого потеряла 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 51-летняя бийчанка разместила объявление о продаже квартиры на одном из популярных сайтов. Через какое-то время ей позвонила неизвестная женщина, которая сказала, что желает приобрести квартиру и готова перевести задаток на банковскую карту продавца.

Проверив баланс карты, бийчанка не обнаружила переведенного задатка. Тогда мошенница предложила ей пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций под ее диктовку. Выполнив эти действия, женщина обнаружила, что с ее счета списались 150 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, жительница Бийска обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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