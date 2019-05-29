2019-05-29T13:57:38+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина до смерти избил 11-месячного ребенка сожительницы

Трагедия произошла в одном из сел Алтайского края
Дарья САВЕНКО
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Смертью ребенка закончилась ссора между сожителями в одном из сел Крутихинского района. В СУ СРК Алтайского края рассказали подробности этой чудовищной истории.

Вечером 27 мая между сожителями произошла ссора. Мужчина при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент он взял 11-месячного ребенка возлюбленной и унес из дома. На улице он нанес ребенку удары по голове. Малыш от травм скончался.

Сейчас 31-летний сельчанин находится под стражей. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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