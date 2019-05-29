На Алтае с пасеки украли 10 ульев
Полицейские разыскивают неизвестных, которые разорили пасеку в Солтонском районе.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, заявление поступило от 24-летнего мужчины, который рассказал, что недосчитался на своей пасеке ульев.
Всего в хозяйстве у мужчины 226 пчелосемей. По периметру усадьба огорожена металлической сеткой. Собак на привязи рядом с фермой нет. Накануне вечером все домики с отличительными цветами и надписями были на месте, а утром пасечник обнаружил пропажу 10 ульев по 12 рамок в каждом, а также металлических подставок.
Сумма ущерба в настоящий момент устанавливается. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU