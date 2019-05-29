Погода на 30, 31 мая и 1 июня 2019 года в Алтайском крае: дождь, ветер и град

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-29T12:59:57+03:00

В ближайшие три дня ожидаются дожди, град и сильный ветер. Фото: Дарья САВЕНКО

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Непогода надвигается на Алтайский край – в ближайшие три дня ожидаются дожди, град и сильный ветер.

Ночью 30 мая в регионе будет +9…+14 градусов, в северо-западных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, ветер южный 3-8, местами порывы до 13 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +21…+26, местами в южных районах до +31 градуса, в большинстве районах дождь, гроза и град. Ветер западный 8-13, местами порывы 17-22 метров в секунду.

В ночь на 31 мая температура по региону опустится до +6…+11 градусов, днем поднимется до +22…+27, в северных районах до +17 градусов. В большинстве районах дождь, гроза и град. Ветер западный 5-10, местами порывы 12-17 метров в секунду.

1 июня ночью +8…+13, в северо-восточных районах Алтайского края +3…+8 градусов. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы до 16 метров в секунду. Днем +21…+26, в восточных районах до +16 градусов. В большинстве районах дождь, гроза и град, ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU