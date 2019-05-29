2019-05-29T12:00:46+03:00
Спорт

Алтайская команда завоевала «серебро» в Лиге чемпионов среди футболистов-ампутантов

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайская команда завоевала «серебро» в Лиге чемпионов среди футболистов-ампутантовАлтайская команда завоевала «серебро» в Лиге чемпионов среди футболистов-ампутантовФото: предоставлено пресс-службой
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Игроки команды «Динамо-Алтай» завоевали серебряные медали Лиги чемпионов среди футболистов-ампутантов.

Как сообщает официальный сайт ФК «Динамо-Барнаул», в финальном матче алтайской команде уже с самого начала пришлось играть в меньшинстве. Трое игроков «Динамо-Алтай» не смогли сыграть в финале против турецкой команды «Ortotek Gaziler» из-за травм.

Уже на третьей минуте матча ситуация для барнаульцев и вовсе оказалась плачевной. Ветеран «Динамо-Алтай» Леонид Кинякин подвернул руку, и его команда продолжила игру, имея в своем составе на двух игроков меньше, чем у соперника.

В конечном итоге в главном турнира динамовцы уступили со счетом 0:7. По пути к финалу команда «Динамо-Алтай» в полуфинале обыграла польскую «Legia» со счетом 4:1. На групповом этапе динамовцы взяли верх над хозяевами турнира ФК «Тбилиси» 6:1 и были сильнее ирландского клуба «Cork City», который был повержен со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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