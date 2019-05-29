2019-05-29T11:17:18+03:00
Общество

Не можем дождаться: Когда в Барнауле включат горячую воду

Дарья САВЕНКО
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Уже 5-6 июня горячая вода побежит из кранов горожан.Уже 5-6 июня горячая вода побежит из кранов горожан.Фото: Дарья САВЕНКО
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Больше двух недель жители домов, которые обслуживает контур ТЭЦ-3, вынуждены греть воду в кастрюлях и мыться в тазиках. Но все имеет свойство заканчиваться – вот и этот незабываемый период подходит к концу – уже 5-6 июня горячая вода побежит из кранов горожан.

За период опрессовки тепловых сетей, который продлился с 13 по 22 мая, было обнаружено более 150 повреждений. Их в настоящий момент устраняют. Все работы планируют закончить до конца этой недели. К слову, в некоторые дома горячая вода уже поступила: связано это с тем, что на относящихся к ним сетях повреждений либо не нашли, либо они были незначительными.

А вот с 17 июня по 10 июля испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2. Горячей воды не будет в границах улиц: Малахова, Юрина, Солнечная Поляна, проспект Космонавтов; проспект Космонавтов, Малахова, Глушкова, Тимуровская, Петра Сухова, Горно-Алтайская и Северо-Западная; Жилплощадка, микрорайоны ВРЗ и Восточный; проспект Ленина, улицы Северо-Западная, Георгия Исакова, Советской Армии, Матросова, Кулагина, проспект Калинина и улица Чеглецова.

В центральной части Барнаула в эти дни горячей воды не будет на проспекте Ленина, улицах Новоугольная и Профинтерна, проспектах Строителей и Социалистический, улице Молодежная. В Центральном районе будет ограничено горячее водоснабжение зданий в периметре проспектов Ленина и Комсомольский, улиц Димитрова, Чкалова, Кирова и Трудовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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