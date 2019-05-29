СМИ: чиновника администрации Барнаула задержали за взятку

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-29T11:12:53+03:00

Речь идет о председателе комитета по физической культуре и спорту Алексее Каретникове

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 мая, в Барнауле появились слухи о задержании председателя комитета по физической культуре и спорту Алексея Каретникова по обвинению в получении взятки. По неподтвержденной информации сейчас чиновник находится в СИЗО.

Как пишет «Алтапресс» со ссылкой на источники, которые знакомы с ситуацией, при задержании Алексею Каретникову стало плохо из-за повышенного давления.

В пресс-службе администрации города сначала отказались давать какие-то устные комментарии по этому поводу и обещали ответить письменно в течение часа. Через несколько минут из мэрии перезвонили и сказали, что председатель комитета по физической культуре и спорту находится на больничном.

По слухам, Алексей Каретников пытался получить деньги от предпринимателя, который занимается продажей наградного материала.

Известно, что Алексей Каретников и сам активно занимался спортом. Его любимые виды - футбол и настольный теннис.

ИСТОЧНИК KP.RU